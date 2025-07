Carcavelos acolhe "Encontro Ciência 2025" na NOVA SBE

“Num mundo cada vez mais complexo, onde os desafios globais exigem soluções transformadoras, o tema ‘Ciência, Inovação e Sociedade’ convida a uma reflexão abrangente sobre o papel estruturante da ciência no desenvolvimento das sociedades”. É com esta mensagem que os Comissários do Ciência 2025, Pedro Pita Barros, professor catedrático da NOVA SBE, e Vera Aldeias, investigadora coordenadora da Universidade do Algarve, dão as boas-vindas a investigadores/as, convidados/as e público em geral.







O Encontro Ciência 2025 incluirá uma Mostra de Ciência e Tecnologia, um espaço dedicado às instituições da área para exporem e darem a conhecer o trabalho que têm vindo a desenvolver.

A organização volta a lançar o desafio aos jovens do ensino secundário para participarem no evento.





Todas as sessões serão abertas por alunos que, em três minutos, apresentarão projetos que desenvolveram.

Três dias, 9, 10 e 11 de julho, em que se vai promover e debater sobre o impacto científico, social, cultural e económico da investigação em Portugal, com 60 sessões científicas, conduzidas por mais de 200 oradores.O Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, estará presente na sessão de encerramento, no dia 11, e a Secretária de Estado da Ciência e Inovação, Helena Canhão, irá marcar presença na sessão de abertura, no dia 9. O Ministro da Educação, Ciência e Inovação participará ainda, no primeiro dia do Encontro, numa sessão sobre as parcerias com as universidades norte-americanas.As sessões plenárias do Ciência 2025 vão estar centradas na valorização do conhecimento, abrangendo temas que vão desde a conservação da biodiversidade no contexto do desenvolvimento sustentável, até à inteligência artificial e à biotecnologia. O futuro da competitividade e as políticas públicas europeias para a investigação e inovação fazem também parte dos temas a debater, contando com a participação do Diretor-Geral de Investigação e Inovação da Comissão Europeia, Marc Lemaître.A década da digitalização, a comunicação de ciência e o ciberjornalismo, a inovação espacial ao serviço da sociedade, as estratégias e ferramentas para práticas de Dados Abertos em Portugal ou a Inteligência Artificial no Ensino Superior vão ser alguns dos tópicos das sessões paralelas do Encontro Ciência 2025. Estas sessões são promovidas por estruturas, organizações, consórcios, parcerias, instituições e demais parceiros que compõem o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).Este evento é organizado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e pela Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, em colaboração com a Universidade NOVA de Lisboa e a NOVA SBE, e o apoio institucional do Ministério da Educação, Ciência e Inovação.