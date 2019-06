Carcavelos. Bandeira vermelha içada devido a algas vermelhas

RTP20 Jun, 2019, 18:08 | País

Depois da interdição a banhos em várias praias do Algarve, a Câmara Municipal de Cascais revelou que a bandeira vermelha foi içada na praia de Carcavelos, e também do Tamariz, devido à presença de algas vermelhas em setores das praias.



“Esta é uma situação comum em diversas praias do país e é conhecido como fenómeno de upwelling – subida das àguas subsuperficiais, ricas em nutrientes. Embora o upwelling esteja confirmado em secções da praia de Carcavelos, e também do Tamariz, por precaução, e uma vez que o contacto com as algas causa urticária, foi decidido hastear a bandeira vermelha nas zonas balneares onde se verifica a presença da alga”.



O órgão autárquico avisou que a Capitania do Porto de Cascais, a Polícia Marítima, a Agência Portuguesa do Ambiente, o corpo De Nadadores Salvadores e a própria Câmara estão alerta e a monitorizar a situação.



“A Capitania do Porto de Cascais, a Polícia Marítima, o corpo de Nadadores Salvadores, a Agência Portuguesa do Ambiente e a Câmara Municipal de Cascais estão a monitorizar a situação que voltará à normalidade assim que seja ultrapassado este fenómeno oceanográfico”.