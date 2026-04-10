Cardeal Américo Aguiar escolhido para membro do Dicastério no Vaticano

O cardeal português Américo Aguiar foi hoje nomeado como membro do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, um organismo que gere a relação entre a Santa Sé e os leigos, anunciou hoje o Vaticano.

"Com gratidão e sentido de responsabilidade, acolho a nomeação", referiu o cardeal, que é também responsável pela diocese de Setúbal.

"Esta missão representa um sinal de confiança que me interpela a servir, em comunhão com o Santo Padre Leão XIV, o caminho pastoral da Igreja, especialmente no acompanhamento dos leigos, das famílias e na promoção e defesa da vida humana em todas as suas etapas", salientou Américo Aguiar, numa mensagem enviada pela diocese.

Américo Aguiar foi o principal responsável pela Fundação Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, em 2023, e foi anunciado cardeal após a visita de Francisco à capital portuguesa.

"De modo muito especial, não posso deixar de sublinhar a missão deste Dicastério na preparação e acompanhamento das Jornadas Mundiais da Juventude", referiu hoje o responsável, recordando a "expressão luminosa de uma Igreja jovem, universal e em caminho" de que o evento foi exemplo.

"Assumo este encargo com total empenho e dedicação, consciente de que ele exprime também o compromisso e a disponibilidade de toda a Diocese de Setúbal, que comigo participa neste serviço à Igreja universal", acrescentou ainda a nota do cardeal.

O dicastério é presidido pelo cardeal irlandês Kevin Farrell, atual camerlengo e também presidente do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, o órgão judicial mais importante do Vaticano.