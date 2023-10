Cardeal Américo Aguiar preside à peregrinação de outubro a Fátima

Esta será a última grande peregrinação do ano à Cova da Iria e, segundo o Santuário de Fátima, esta é a segunda grande peregrinação a que presidirá Américo Aguiar no maior templo mariano do país, "e este ano com um especial significado, já que presidiu à Fundação JMJ Lisboa 2023, responsável pelo evento que mobilizou em Portugal cerca de um milhão e meio de jovens".

A primeira peregrinação a que o nomeado bispo de Setúbal (de que tomará posse em 26 de outubro) presidiu em Fátima teve lugar em junho de 2020, em contexto de pandemia de covid-19, tendo na ocasião defendido que ninguém poderia ficar para trás.

"A pandemia, mais do que nunca, exige-nos a nossa identidade cristã: não podemos abandonar o nosso próximo", afirmou o então bispo auxiliar de Lisboa.

Para o recém-criado cardeal, a pandemia confirmou a identidade social de cada um.

"Já não pertencemos à nossa pequena comunidade local, mas somos membros de uma comunidade mundial interligada entre si. A pandemia potenciou até uma renovada identidade eclesial, uma Igreja mais doméstica, mais laical e capaz do digital", disse, na ocasião.

A peregrinação de 12 e 13 de outubro, que assinala a sexta "aparição" de Nossa Senhora aos Pastorinhos, em 13 de outubro de 1917, tem garantida já a participação de peregrinos de 29 países integrados em 87 grupos organizados.

O ano de 2023 em Fátima foi marcado pela presença de milhares de jovens e pela visita do Papa Francisco no dia 05 de agosto, ali tendo rezado com jovens com deficiência e jovens reclusos do Estabelecimento Prisional de Leiria.

Só entre 24 de julho e 10 de agosto, período influenciado pela realização da Jornada Mundial da Juventude, o Santuário de Fátima registou a presença de mais de 1,15 milhões de pessoas nas celebrações realizada naquele templo mariano, informou o reitor no dia 13 de agosto.

Segundo o padre Carlos Cabecinhas, este período, que coincidiu com o funcionamento da Aldeia Jovem preparada pelo Santuário para apoio aos jovens participantes na Jornada Mundial da Juventude que passassem pela Cova da Iria, teve, em 05 de agosto, quando o Papa rezou na Capelinha das Aparições, o dia com mais pessoas, ascendendo a mais de 222.890.

Carlos Cabecinhas explicou ainda que os peregrinos que passaram por Fátima entre 24 de julho e 10 de agosto eram oriundos de 68 países e as celebrações tiveram lugar em 32 idiomas.