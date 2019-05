Cardeal filipino preside à peregrinação internacional de Fátima

Lusa07 Mai, 2019, 15:30 | País

"A peregrinação internacional de maio será presidida pelo cardeal filipino e arcebispo de Manila, Luis Antonio Tagle, num sinal de atenção à Ásia, cujo número de peregrinos não para de surpreender", afirmou o Santuário de Fátima, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Em 2018, o bispo emérito de Hong Kong presidiu à peregrinação de maio e o bispo de Hiroshima à de outubro. Este ano, em outubro, será também um cardeal asiático a presidir, Andrew Yeom Soo-Jung, arcebispo de Seul, capital da Coreia do Sul.

O Santuário de Fátima salienta que, nos primeiros quatro meses do ano, aquele espaço já acolheu 60 grupos de peregrinos asiáticos, nove dos quais das Filipinas.

Segundo a nota, "os peregrinos sul-coreanos continuam a destacar-se na Cova da Iria como o grupo mais expressivo da presença asiática neste lugar", sendo que, entre janeiro e abril, "fizeram-se anunciar 30 grupos da Coreia do Sul, num total de 730 peregrinos".

Em 2018, dos 456 grupos asiáticos que visitaram Fátima, 125 eram sul-coreanos, 93 filipinos, 48 indonésios e 36 vietnamitas.

Dos cerca de cem grupos já inscritos para a peregrinação de maio, cerca de 10% dos peregrinos vêm de Hong Kong, Coreia do Sul, Vietname, Filipinas e Singapura, frisa o Santuário.

De acordo com a nota do Santuário de Fátima, Luis Antonio Tagle é, desde 2011, arcebispo de Manila, capital das Filipinas, o único país do continente asiático onde os católicos são maioritários.

Luis Antonio Tagle é também o atual presidente da Cáritas Internacional, sendo que, durante a sua estada em Portugal, terá vários encontros com a Cáritas nacional e com responsáveis locais da Igreja "por projetos de intervenção social para migrantes e sem abrigo".

A peregrinação de maio, que decorre a 12 e 13, vai ter como tema "Dar graças por peregrinar em Igreja".