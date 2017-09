Cardiologistas dizem que insuficiência cardíaca já mata mais que o cancro

No dia Mundial do Coração, os cardiologistas falam em mais de mil enfartes mortais por ano, com a insuficiência cardíaca a ganhar proporções epidémicas.



É responsável pela maioria dos internamentos a partir dos 65 anos e mata mais que o cancro da mama ou da próstata.



Com cerca de 400 mil portugueses afetados, o apelo vai para uma melhor articulação com os centros de saúde para permitir o diagnóstico precoce.