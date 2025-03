Cáritas alerta para aumento dos sem-abrigo

Pedro A. Pina - RTP

A segunda edição do estudo "Pobreza e Exclusão Social em Portugal" destaca que o país continua com problemas na área da habitação, e aponta o que chama de aumento dramático de pessoas a viver em condição de sem-abrigo.



A Cáritas nota também um aumento do número de imigrantes a pedirem ajuda.



Perante estas situações, a instituição diz que é necessário investir mais no diagnóstico da pobreza.



O olhar da Cáritas para os dados oficiais do Eurostat e do INE, na segunda edição do relatório anual sobre Pobreza e Exclusão Social.