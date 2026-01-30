Cáritas de Leiria apela ao fornecimento de plásticos e lonas e avança com Fundo de Emergência

Nelson Costa, diretor de serviços da instituição, diz à Antena 1 que vão avançar com várias iniciativas, incluindo com um Fundo de Emergência, e apelam também à oferta de bens alimentares não perecíveis e produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza.





A Cáritas Diocesana de Leiria em coordenação com outras entidades, incluindo a Câmara Municipal de Leiria, diz estar a disponibillizar todos os seus recursos humanos, logísticos e sociais para apoiar quem enfrenta maiores dificuldades, para assegurar que "a resposta no terreno é coordenada, eficaz e centrada nas necessidades reais das pessoas".



As próprias infraestruturas sociais da Cáritas Diocesana de Leiria situadas na Praia do Pedrógão, onde é desenvolvido um trabalho com crianças, jovens, idosos e diversas instituições, também sofreram danos devido à tempestade.





Embora os custos de reparação sejam significativos, segundo a instituição "este elemento não constitui a nossa prioridade neste momento; o foco permanece claro, é o de reforçar o apoio à comunidade e garantir que ninguém fica sem resposta num momento de particular fragilidade".