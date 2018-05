Partilhar o artigo Carlos César diz que PS fica "envergonhado" com casos onde estão envolvidos políticos Imprimir o artigo Carlos César diz que PS fica "envergonhado" com casos onde estão envolvidos políticos Enviar por email o artigo Carlos César diz que PS fica "envergonhado" com casos onde estão envolvidos políticos Aumentar a fonte do artigo Carlos César diz que PS fica "envergonhado" com casos onde estão envolvidos políticos Diminuir a fonte do artigo Carlos César diz que PS fica "envergonhado" com casos onde estão envolvidos políticos Ouvir o artigo Carlos César diz que PS fica "envergonhado" com casos onde estão envolvidos políticos

Tópicos:

José Sócrates, Manuel Pinho, Carlos César,