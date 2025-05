Carlos Cortes deverá ser reeleito bastonário da Ordem dos Médicos

Especialista em patologia clínica, Carlos Cortes candidata-se a um segundo mandato para o período 2025-2029, depois de ter assumido o cargo pela primeira vez em março de 2023, quando foi eleito com 61,94% dos votos na segunda volta das eleições, então disputadas com o médico Rui Nunes.



As eleições na ordem, que deveriam acontecer em janeiro de 2026, foram antecipadas para este mês na sequência do novo Estatuto da Ordem dos Médicos, que obriga a desencadear o processo eleitoral no prazo de um ano desde a publicação dessa revisão estatutária.



Para ser elegível para bastonário, um candidato deve ter, pelo menos, cinco anos de inscrição na Ordem dos Médicos e a candidatura deve ser proposta por um mínimo de 500 médicos no gozo dos seus direitos estatutários, representativos de todas as regiões.



De acordo com o calendário, a posse tem de ocorrer até 30 dias após o ato eleitoral.