Depois de se saber que o 25 de novembro ficará fora das comemorações dos 50 anos do 25 de abril, o autarca de Lisboa veio dizer que a partir deste ano, será também uma "grande iniciativa" para celebrar o 25 de novembro "porque todas as datas são importantes", alerta o autarca de Lisboa.

No seu discurso, perante diversas entidades, entre as quais o primeiro-ministro, António Costa, e antes do discurso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Câmara de Lisboa destacou que há "datas que se tornam símbolos", que podem ser reduzidos "a meros ritos cerimoniais, repetitivos e rotineiros" ou "datas lembradas no papel, mas sentidas com apatia pelas pessoas".