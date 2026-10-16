Carlos Moedas anuncia suspensão de trotinetes partilhadas em Lisboa

Num vídeo publicado na rede social X, o autarca diz que o sistema "não está a funcionar", sublinhando a necessidade de que "todos possam circular em segurança".

"Isto é uma vergonha e vai acabar. O sistema como está não está a funcionar. São trotinetes em contramão, comportamentos perigosos, mais acidentes e trotinetes abandonadas no espaço público", destaca.

Carlos Moedas (PSD) indica também que a autarquia recolheu mais de 1.200 trotinetes por mês.

"Por isso, tomamos uma decisão. Vamos suspender o sistema de trotinetes partilhadas", disse.

Numa entrevista no canal Now, Carlos Moedas explicou que "há um problema com o estacionamento indevido e outro com a segurança".

"Têm aumentado os acidentes. Temos muitos menores, Há muitos menores a usar as trotinetes. (...) É um problema gravíssimo de segurança e de espaço público", referiu.

Carlos Moedas adiantou ainda que vai levar a suspensão imediata das trotinetes partilhadas a reunião de câmara.

O presidente da CML já tinha dito em 28 de setembro que ia tomar medidas para combater comportamentos de risco por parte de utilizadores de trotinetes, sem avançar detalhes.

O Automóvel Clube de Portugal (ACP) anunciou que recolheu cerca de 20 mil assinaturas de cidadãos recenseados em Lisboa para a realização de um referendo municipal sobre a continuidade do sistema de trotinetes elétricas partilhadas na cidade.

Carlos Moedas lembrou que quando assumiu a liderança da CML conseguiu reduzir para metade o número de trotinetes partilhadas na cidade, negociando com os operadores.

O autarca vincou que "se os operadores de trotinetes não garantem que uma trotinete não pode andar em contramão", a CML terá "que tomar essas medidas".