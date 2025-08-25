Carlos Moedas defende mudança da lei para que polícia municipal possa fazer detenções.

Uma declaração feita no dia em que o Diário de Notícias avança que o Ministério da Administração Interna recebeu dois pareceres que garantem que as detenções estão fora das competências deste órgão municipal.



O autarca de Lisboa diz que a intenção não é tornar a polícia municipal um órgão de polícia criminal. E adianta que é "inadmissível" e uma "vergonha" que estes agentes não possam levar alguém que cometa um crime para a esquadra.



À margem de cerimónia comemorativa do Dia Municipal do Bombeiro, Carlos moedas afirmou que quando as leis não estão bem têm de ser alteradas.