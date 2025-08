Carlos Moedas insiste que a Policia Municipal deve poder deter criminosos e levá-los à esquadra

Ou seja, a Polícia Municipal pode deter criminosos, mas não os pode transportar à esquadra. Essa função é da Policia de Segurança Publica.Esta é a conclusão de um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, homologado pelo Governo.Carlos Moedas mostra-se perplexo com esta decisão jurídica e vai pedir ao governo para alterar a lei.Enquanto isso não acontece promete respeitar as conclusões deste parecer.

Segundo o autarca lisboeta, a capital tem atualmente 6500 PSP (em 2010 eram 8000).



Já Policias Municipais são hoje 400 (em 2017 eram 600).