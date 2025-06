Em declarações à RTP, Maria Do Céu Guerra, encenadora da peça em cena no Teatro d'A Barraca, afirmou que o médico que está a tratar Adérito Lopes o avisou que pode ter sido atacado com um adereço.



Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, juntou-se em solidariedade e anunciou que vai falar com a Polícia Municipal, sublinhando que a insegurança não pode ter lugar na capital.

