Carlos Moedas manda suspender operações dos ascensores da Bica e do Lavra e do Funicular da Graça

"O presidente da Câmara Municipal de Lisboa deu instruções às empresas municipais para suspenderem, de imediato, as operações dos ascensores da cidade - Bica e Lavra - e do Funicular da Graça, e para realizarem vistorias técnicas a estes equipamentos", disse a fonte numa nota enviada à Lusa.

A decisão de Carlos Moedas segue-se ao descarrilamento, esta tarde, do ascensor da Glória, que causou a morte a 15 pessoas e feriu 18, das quais cinco em estado grave e 13 ligeiros.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

Todos criados pelo engenheiro Raoul Mesnier de Ponsar, os elevadores do Lavra, da Glória e da Bica também são geridos pela Carris, tal como o Funicular da Graça.

O do Lavra liga a rua Câmara Pestana e o Largo da Anunciada (perpendicular à Avenida da Liberdade), enquanto o elevador da Bica liga a Rua de São Paulo ao Largo do Calhariz e o Funicular da Graça faz a ligação entre o Martim Moniz e o Largo da Graça.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira, e a Câmara de Lisboa decretou três de luto municipal.