Carlos Moedas pede a suspensão imediata do controlo eletrónico no Aeroporto de Lisboa

O autarca de Lisboa diz que o novo sistema de controlo eletrónico de passageiros está a causar um grande problema no aeroporto, com pessoas que ficam horas e horas na fila.



Na segunda-feira, o primeiro-ministro admitiu a possibilidade de suspender a recolha de dados biométricos para evitar atrasos na entrada de quem chega de fora do Espaço Schengen, tal como já aconteceu no domingo nos aeroportos do porto e de Faro.



O Ministério da Administração Interna já recusou interromper durante o verão a aplicação nos aeroportos do novo sistema europeu de controlo de fronteiras, embora tenha admitido que a recolha de dados biométricos possa ser suspensa em períodos limitados.

