Carlos Moedas (PSD) diz que escolha em Lisboa é entre moderação e radicalismo

"É uma escolha simples, mas com enormes consequências: entre a moderação, a moderação que sonha e que faz, e o radicalismo, o radicalismo que já conseguiu minar grande parte do PS e que tanto prejudicou o país, e que agora querem trazer este modelo falido para a nossa Lisboa", declarou Carlos Moedas, na apresentação da sua candidatura, designada "Por ti, Lisboa".

Numa sala cheia com cerca de três centenas de pessoas, na Estufa Fria, em Lisboa, Carlos Moedas começou por agradecer a presença do primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, e da antiga presidente do PSD Manuela Ferreira Leite, que apoiaram a sua candidatura nas autárquicas de 2021.

O social-democrata agradeceu também aos três partidos que formaram a coligação, a começar pelo PSD, o seu partido de sempre, seguindo-se o CDS-PP, classificado como "o amigo sempre fiel", e a IL "pela coragem" de ser parceira, pela primeira vez, numa candidatura à Câmara de Lisboa, "com energia renovada".

O atual presidente da Câmara de Lisboa anunciou na sexta-feira que se iria recandidatar nas eleições autárquicas de 12 de outubro.

Na terça-feira, foi anunciado o acordo para uma coligação entre PSD, CDS-PP e IL a Lisboa, após meses de negociações.

Além da recandidatura de Carlos Moedas, foram já anunciadas as candidaturas de Alexandra Leitão (PS), João Ferreira (CDU), Carolina Serrão (BE), Ossanda Líber (Nova Direita), José Pinto Coelho (Ergue-te), Bruno Mascarenhas (Chega) e José Almeida (Volt) à presidência da Câmara de Lisboa.

No atual mandato (2021-2025), Carlos Moedas governa Lisboa sem maioria absoluta, após ter sido eleito pela coligação "Novos Tempos" - PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança, que conseguiu sete mandatos entre os 17 que compõe o executivo.

O atual executivo integra também sete eleitos da coligação "Mais Lisboa" - PS/Livre, dois da CDU (coligação PCP/PEV) e um do BE.