Carlos Moedas reforça oposição à linha circular do Metro de Lisboa

"Estou, naturalmente, satisfeito com a aprovação desta moção contra a linha circular do Metro, porque reforça o que tenho referido sempre sobre esta opção", afirmou o social-democrata Carlos Moedas, numa reação áudio enviada à agência Lusa.Em reunião privada, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou hoje uma moção do PCP que manifesta "viva oposição" à linha circular do Metropolitano e insta o Governo à "reavaliação imediata" do projeto, iniciativa que foi viabilizada com os votos a favor dos eleitos pela coligação "Novos Tempos" (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), do PCP e do BE, e com os votos contra dos eleitos pela coligação "Mais Lisboa" (PS/Livre), que apenas votaram favoravelmente a definição de prioridades na expansão da rede.Na perspetiva de Carlos Moedas, o projeto da linha circular do Metropolitano de Lisboa "é um erro, está longe de ser a melhor opção para servir a cidade, deve ser seriamente ponderada a alteração de algumas das propostas e em muitos casos corrigir mesmo para melhores soluções que sirvam os lisboetas e quem se desloca e trabalha na cidade"."Como já tenho referido e é bom que fique claro: eu não defendo que seja tudo mudado, que suspendam todas as obras que já estão em curso, o que eu defendo é que estamos no meio do caminho e é crucial resolver a questão dos problemas de transbordo no Campo Grande, que afeta milhares de pessoas que vivem em Odivelas e Telheiras e que a manter esta linha circular deixarão de ter acesso direto ao centro da cidade, obrigados a um transbordo e a tudo o que isso implica", declarou o recém eleito e empossado presidente da Câmara de Lisboa.

Tal como defendeu durante a campanha para as eleições autárquicas de 26 de setembro, em que conseguiu derrotar o socialista Fernando Medina, o social-democrata Carlos Moedas reforçou: "Não podemos, não devemos manter uma opção de linha circular, que é algo que não é racional e não serve a população".





No programa eleitoral da coligação "Novos Tempos", o social-democrata Carlos Moedas comprometeu-se a transformar a linha circular do Metropolitano e a futura Linha Amarela numa linha única "em laço" (Odivelas, Campo Grande, Rato, Cais do Sodré, Alameda, Campo Grande, Telheiras), para manter as ligações diretas (sem transbordo) de Odivelas, norte de Lisboa e Telheiras ao centro da cidade.