Carlos Moedas reúne com trabalhadores da recolha do lixo

No final de junho, o vereador da Higiene Urbana assumiu “algumas falhas” na recolha do lixo em Lisboa, nomeadamente devido ao défice de funcionários, e anunciou a contratação de mais 160 trabalhadores.No passado dia 6 de julho, o presidente da Câmara de Lisboa defendeu que as dificuldades na recolha do lixo só podem ser colmatadas “em conjunto” com as 24 juntas de freguesia, que dispõem este ano de 10,2 milhões de euros para a Higiene Urbana.”, declarou Carlos Moedas.Nesse mesmo dia, o autarca convidou ainda os trabalhadores da Higiene Urbana a se juntarem a esse esforço conjunto e a pensarem também “em novas soluções para os problemas”.Segundo Carlos Moedas, a cidade de Lisboa “produz por dia 900 toneladas de lixo e de resíduos”.