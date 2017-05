Carmelo de Coimbra regista uma centena de graças por intercessão de Lúcia desde fevereiro

Lusa 17 Mai, 2017, 09:53 | País

O Carmelo onde irmã Lúcia viveu mais de 50 anos já registou "cerca de uma centena" de relatos de graças concedidas por intercessão da freira falecida em 2005, disse à agência Lusa a carmelita Ana Sofia da Trindade, que também esteve envolvida no processo de beatificação de Lúcia.

Desde o falecimento daquela que foi um dos três pastorinhos ligados às "aparições" de Fátima, que o Carmelo de Santa Teresa tem registado "um aumento" contínuo, "de ano para ano", dos pedidos de oração e também de comunicações de graças, explicou a madre prioresa do Convento.

Ao todo, já "são mais de mil relatos de graças" vindos um pouco de todo o mundo, com especial foco na Europa, mas que também surgem de países como as Filipinas, Brasil, Estados Unidos, Paraguai ou Índia, informou.

Com o fecho da fase diocesana do processo e consequente abertura no Vaticano, o aumento tem continuado, notou, sublinhando que uma centena de graças num espaço de três meses "é muito significativo" e é "um sinal muito forte de que as pessoas confiam na intercessão da irmã Lúcia".

Segundo a carmelita de Coimbra, há também cada vez mais pedidos de "estampas, relíquias e livros".

"Prova que há devoção", realçou a irmã Ana Sofia, afirmando que o aumento do número de pessoas que "confia à oração e à intercessão da irmã Lúcia" poderá estar mais relacionado com o processo de beatificação e canonização de Lúcia do que com a vinda do papa.

Para a carmelita, a própria canonização de Jacinta e de Francisco veio dar "mais força à mensagem de Fátima e também mais realce à figura que foi a irmã Lúcia".

"O facto dd a santidade ser reconhecida a Jacinta e a Francisco ajuda a que se possa ver Lúcia como figura que também praticou virtudes heroicas", disse.

A agência Lusa contactou os carmelos de Braga, de Crato e de Carvalhosa (Paços de Ferreira), mas não registaram um aumento de pedidos de oração por intercessão dos pastorinhos, sublinhando que, muitas das vezes, os pedidos não especificam um santo ou beato.