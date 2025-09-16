Carneiro acusa Governo de travar investimentos na Amadora e falhar na saúde e educação

Num discurso na apresentação da candidatura autárquica do socialista Vítor Ferreira à Câmara Municipal da Amadora, José Luís Carneiro disse que desde que o atual Governo assumiu funções "ficou tudo, literalmente, parado em relação ao que estava planeado e a tudo o que estava programado investir".

O líder socialista disse que tinha ficado programado o investimento em três novos edifícios para assegurar o alojamento das forças policiais da Amadora, e enfatizou ainda a importância dada pelo executivo do PS, a que pertenceu, à promoção de policiamento de proximidade no concelho.

José Luís Carneiro referiu-se à gestão do executivo na área da saúde, considerando que a Amadora é "um dos concelhos que sofre com a falta de uma resposta capaz do Ministério da Saúde".

"Passado um ano e meio, o que acontece é que em todas as áreas em que prometeram melhorias, nós estamos pior, como acontece aliás no domínio da gestão da emergência hospitalar", disse.

Na educação, Carneiro disse que o PS alertou repetidamente o Governo de que a falta de professores era "um assunto de grande complexidade" que o executivo não poderia resolver com soluções simplistas.

No mesmo discurso, o líder do PS defendeu também que "se as condições de vida melhorarem na Amadora, o país também está um pouco melhor", sublinhando a importância do contributo do concelho para a economia do país.

Para Carneiro, o candidato Vítor Ferreira tem "provas dadas em vários domínios do desenvolvimento da Amadora" e tem como "grande desafio", tal como todos os candidatos autárquicos socialistas, contribuir para "o desenvolvimento do país, a qualificação da sociedade e das respostas do Estado".

O secretário-geral do PS evocou ainda os antigos autarcas do PS na Amadora, Carla Tavares e Joaquim Raposo, para lembrar os seus contributos para o desenvolvimento do concelho e defini-los como base para o trabalho que deve ser desenvolvido por Vítor Ferreira se vencer as eleições.

"Nós temos orgulho nas políticas que aqui foram desenvolvidas, porque são as políticas que têm as prioridades certas que fazem com que as pessoas confiem na vida democrática, que fazem com que as pessoas confiem nas suas instituições, que fazem com que as pessoas concretas confiem nos seus representantes políticos", afirmou.