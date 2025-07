Carneiro acusa Montenegro de "péssimo serviço à CPLP" com "aliança espúria" com Chega

Estas foram ideias defendidas por José Luís Carneiro, segundo informação adiantada à Lusa por fonte do PS, durante a intervenção na reunião da comissão política nacional do partido noite à noite para analisar a situação política e o estado da Nação.

O líder do PS considerou que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, misturou "nacionalidade, imigração e segurança numa aliança espúria" com o Chega no parlamento "para votar à pressa e sem sequer receber os pareceres dos tribunais superiores".

Na opinião de José Luís Carneiro, com esta decisão o primeiro-ministro "não imagina o mal que está a fazer às relações com os países de língua portuguesa" e acusa-o de prestar "péssimo serviço à CPLP".

Quanto à atuação do executivo, segundo as mesmas fontes, o secretário-geral socialista considerou que este tem mostrado "a sua incompetência" em áreas como a saúde, a habitação ou ciência.

Carneiro reiterou a ideia que tem defendido desde que foi eleito sucessor de Pedro Nuno Santos de que o PS vai ser "uma oposição firme" na Assembleia da República às opções com as quais não concorde, apresentando propostas nessas áreas.