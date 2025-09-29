Carneiro avisa que democracia "não está para brincadeiras"

"A democracia não está para brincadeiras. Está para escolhas responsáveis, está para escolhas muito responsáveis. As portuguesas e os portugueses sabem bem quem é o Partido Socialista desde antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril", alertou José Luís Carneiro num comício de apresentação da recandidatura de Paulo Arsénio à Câmara de Beja.

Na véspera do arranque oficial da campanha para as eleições autárquicas, o líder do PS enfatizou que o partido que lidera "foi sempre e será sempre um esteio da liberdade, da igualdade e da justiça social" e "uma casa comum da democracia" que tem os "braços abertos" para todos os democratas.

Concretamente sobre Beja, o líder do PS prometeu que o partido se vai bater para que o aeroporto "tenha uma função complementar aos principais aeroportos nacionais e seja um importante fator estratégico, uma âncora de desenvolvimento de toda esta região".

"Esse compromisso é o de tudo fazermos na Assembleia da República, como fizemos quando estávamos no Governo, para valorizar o aeroporto de Beja com uma função estratégica regional e nacional para afirmar toda esta região e para dar novas oportunidades para quem aqui quer investir", disse.

Num concelho no qual socialistas e comunistas sempre alternaram a presidência da câmara, José Luís Carneiro retomou o tema das questões laborais, assegurando estas "não são um penacho" que o PS "coloca no casaco" nem uma "questão de teimosia".

"E não é por uma questão de luta do trabalho contra o capital, do capital contra o trabalho, de patrões contra trabalhadores. Não tem nada a ver com essa dicotomia. Tem a ver com a nossa preocupação enquanto pessoas", justificou.