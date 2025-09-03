Carneiro chocado pede que se apurem causas da tragédia

"Chocado com o acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, quero transmitir a minha solidariedade a todos os afetados por esta tragédia e às suas famílias", pode ler-se numa publicação do líder do PS nas redes sociais.

José Luís Carneiro defendeu que "concluídas as operações de socorro, é absolutamente necessário que sejam apuradas exaustivamente as causas que originaram esta tragédia".

O líder do PS deixou ainda um agradecimento "pelo trabalho de todos os serviços de proteção e socorro que estão a dar o melhor de si no apoio às vítimas".

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta tarde, pelas 18:04, na Calçada da Glória.

A PSP confirma a existência de vítimas mortais no descarrilamento do elevador da Glória, mas não especifica o número de mortos. Há vários feridos e, pelo menos, cinco em estado grave.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.