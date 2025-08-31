Carneiro faz visita de dois dias a Luanda para estar com a comunidade portuguesa

Segundo informação adiantada à agência Lusa por fonte oficial do PS, o líder socialista estará acompanhado nesta visita de dois dias à capital angolana pelo presidente da bancada do PS, Eurico Brilhante Dias.

"Esta visita procura acompanhar a comunidade portuguesa - cidadãos e empresas - que trabalham e vivem neste país lusófono, num quadro onde as alterações às Leis da Nacionalidade e de Estrangeiros tem suscitado dúvidas e questões nalguns dos parceiros dos PALOP", refere a mesma nota.

Esta iniciativa tem como objetivo contribuir para dar todos os esclarecimentos, além de manifestar "o apoio à comunidade portuguesa e reforçar os laços de cooperação com as instituições locais".

No primeiro dia, terça-feira, esta previsto um encontro com João Lourenço, Presidente de Angola, mas na qualidade de líder do MPLA.

Haverá ainda contactos com as autoridades locais, além de visitas a empresas portuguesas em Angola.

Da agenda faz parte uma visita ao Consulado Geral de Portugal em Luanda, uma reunião com o grupo Teixeira Duarte e com a Mota Engil, e ainda visitas ao Maxi Supermercado Maianga ou à Angonabeiro.

Haverá ainda um jantar oferecido pelo Embaixador de Portugal em Luanda com entidades empresariais e membros do Conselho da Diáspora Portuguesa.