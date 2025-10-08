Carneiro pede aos eleitores que acompanhem se promessas são cumpridas

Num almoço comício em Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, Carneiro mostrou-se convicto na manutenção da liderança do PS no concelho, tal como tinha feito poucas horas antes na arruada em Condeixa-a-Nova, autarquia que é dos socialistas desde 1976.

"Não pensem que a democracia é só feita por aqueles que são eleitos de quatro em quatro anos. A democracia é feita por todos. Quando se vota, mas também quando, no decurso dos mandatos, acompanhamos aquilo que se faz na câmara, aquilo que se faz na assembleia municipal e aquilo que se faz na junta de freguesia", defendeu.

Para o líder do PS, é esse acompanhamento dos eleitores "que faz com que as comunidades cresçam", pedindo que ninguém pense que dá o seu voto "e a partir daí nada mais é necessário".

"Não. Nós damos o nosso voto mas é muito importante acompanhar aqueles que desempenham funções de maioria para garantir que no desempenho dessas funções estão a cumprir com os compromissos eleitorais que assumiram perante os eleitores", apelou, defendendo que é "assim que se qualifica a democracia".

Num dia em que o distrito de Coimbra é o prato forte para a caravana do PS, que ainda terminará à noite em Bragança, José Luís Carneiro começou a manhã com uma arruada pelo centro de Condeixa-a-Nova, concelho que sempre foi liderado pelo PS desde 1976.

O líder do PS mostrou-se confiante na manutenção do PS no poder apesar dos socialistas estarem divididos nestas eleições depois de a ex-líder da concelhia de Condeixa-a-Nova, Liliana Pimentel, que renunciou ao cargo e se desfiliou do partido na sequência do processo da escolha das candidaturas autárquicas, se apresentar como independente.

"A minha prioridade é a vitória. A nossa riqueza é de tal ordem que nós termos esta peculiaridade que é ter candidaturas diversas", disse aos jornalistas, sentado à mesa de café.

O PS escolheu o presidente da Assembleia Municipal, o professor universitário António Figueiredo, para candidato à autarquia, que é liderada por Nuno Moita, que cumpre o último mandato consecutivo permitido por lei.

Aos jornalistas, o candidato socialista manifestou as "mais elevadas expectativas na vitória apesar de existir "uma candidatura dissidente do PS", agradecendo a "presença do secretário-geral" no concelho em período oficial de campanha.