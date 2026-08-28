Carris apresenta na segunda-feira projeto para futuro ascensor da Glória

Segundo o comunicado a que a RTP Antena 1 teve acesso, a apresentação será no próximo dia 31 de agosto, segunda-feira, pelas 16h00.





A Carris adianta que irá "apresentar a solução e os conceitos técnicos subjacentes ao projeto do futuro ascensor da Glória, com as principais linhas orientadoras da solução atualmente em desenvolvimento".





"A sessão dará a conhecer a estratégia que está a ser desenvolvida para este espaço emblemático, assente na conciliação entre segurança, engenharia, espaço público, experiência de utilização e património, preservando a identidade e a relação histórica do Ascensor com a Calçada da Glória e com a cidade", acrescenta a nota.





Há praticamente um ano, a 3 de setembro de 2025, o descarrilamento do Elevador da Glória provocou 16 mortos e 24 feridos.