Carris em greve parcial até sexta-feira

Sindicatos representativos dos trabalhadores da empresa lisboeta (que opera o serviço público rodoviário da cidade e também elétricos e ascensores de rua), convocaram uma paralisação de duas horas no início e no fim de cada turno entre hoje e 6 de junho e de 24 horas em 12 de junho, tendo sido decretados serviços mínimos por um tribunal arbitral.





Manuel Oliveira, do Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT) considera que esta greve é uma mensagem para a administração, mas não invalidando que os passageiros possam ter transporte.





Ouvido pela Antena 1, Manuel Leal, do STRUP, acusa a Carris de falhar os compromissos já assumidos, entre eles à redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais.



Os sindicatos denunciam, também, o que dizem ser um ataque a um direito constitucional.



Os trabalhadores exigem que a greve não seja considerada para efeitos de majoração das férias, mas a administração da Carris tem uma leitura diferente.



No dia 12 de junho, véspera de feriado em Lisboa, a paralisação é de 24 horas. Foram decretados serviços mínimos.

A Carris está sob gestão da Câmara Municipal de Lisboa desde 2017 e os trabalhadores são representados por várias estruturas sindicais, como o SNMOT, o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos (STRUP), o Sitra - Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes, o Sitese - Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços e o ASPTC - Associação Sindical dos Trabalhadores da Carris e Participadas.





Em 13 de maio, o Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT) explicou que o acordo sobre as atualizações salariais não implicaria o encerramento do processo negocial e que, juntamente com a empresa, iria constituir “grupos de trabalho com vista, nomeadamente, à redução do horário de trabalho de forma faseada para as 35 horas semanais”.Segundo o sindicato, já se tinha conseguido reduzir a prestação de trabalho efetivo para cerca de 37 horas e 30 minutos semanais, “facto que só foi assumido por todos os envolvidos nesse processo algum tempo depois”, tendo-se realizado em 30 de abril a primeira reunião do grupo de trabalho criado para a redução da prestação de trabalho efetivo para as 35 horas semanais.Em declarações à Lusa, o presidente da Carris, Pedro de Brito Bogas, realçou que tem tido “um bom diálogo com as organizações sindicais”, mas assumiu como evidência que “os sindicatos querem sempre mais”.”, frisou o presidente da Carris, Pedro de Brito Bogas.