Carris lança na sexta-feira carreira alternativa ao ascensor da Glória

Designada por "51E Glória-Circulação Largo do Carmo", esta nova carreira terá início nos Restauradores e passagem pelo Rossio, Rua do Ouro, Rua da Conceição, Rua Nova do Almada, Rua Garrett, Calçada do Sacramento, Largo do Carmo, Largo da Trindade, Rua da Misericórdia, Rua das Taipas, Praça da Alegria e Avenida da Liberdade, regressando depois aos Restauradores.

O percurso será assegurado por mini autocarros elétricos, com circulação diária entre as 07:00 e as 21:30.

Tendo em conta que o elevador da Bica também se encontra encerrado, a Carris recomenda a utilização da carreira 22B Cais Sodré -- circulação Príncipe Real, que liga a Rua de São Paulo ao Largo do Calhariz e funciona todos os dias entre as 07:00 e as 20:30.

O elevador da Glória, sob gestão da Carris, descarrilou no dia 03 de setembro, num acidente que provocou 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.