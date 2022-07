Carris Metropolitana arranca hoje em Almada, Seixal e Sesimbra

Numa nota divulgada na quinta-feira, a Área Metropolitana de Lisboa (AML) salientou que a entrada do serviço da Carris Metropolitana nos concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra representará “mais frequências, horários, linhas novas e uma frota de autocarros renovada”.”, indicou a AML, acrescentando que “o serviço será operado por 339 viaturas, das quais 236 são novas.Ainda segundo a AML, também hoje aumenta o serviço rodoviário na área geográfica dos concelhos de Alcochete, Moita, Montijo, Palmela, Setúbal e Barreiro, “uma vez que o serviço que está a ser prestado é superior ao que era praticado antes de 1 de junho”, embora “ainda inferior ao definido contratualmente pela Carris Metropolitana”.Ao longo das últimas semanas registaram-se várias queixas junto dos utilizadores da Carris Metropolitana destes seis concelhos, nomeadamente autocarros insuficientes, atrasos e falta de sinalização nas paragens.Inicialmente estava previsto que hoje também teria início a operação da Carris Metropolitana nos concelhos da margem norte do Tejo, mas foi adiado para 1 de janeiro de 2023 por não estarem “garantidas as condições consideradas essenciais”, nomeadamente “a falta de um número bastante significativo de viaturas novas” e a “inexatidão nas datas da sua disponibilidade”.A Carris Metropolitana foi criada para uniformizar o serviço público rodoviário nos 18 municípios da AML e operar as redes municipais de 15 dos 18 municípios (Barreiro, Cascais e Lisboa mantêm as operações locais) e a totalidade da operação intermunicipal.