Carris rejeita intenção de poupar na manutenção das estruturas que gere
Foto: Lusa
A Carris rejeita qualquer intenção de poupar na manutenção das estruturas que gere, incluindo o Elevador da Glória. O presidente do Conselho de Administração da empresa garantiu na tarde desta quinta-feira, em conferência de imprensa, que os custos com estes serviços têm aumentado de forma significativa.
Esta tarde, a SIC diantou que o elevador foi inspecionado ao início do dia de ontem, poucas horas antes do acidente. Não foi identificada qualquer falha e o cabo que se terá soltado, dando origem ao descarrilamento, também recebeu luz verde dos inspetores.
O presidente da Carris quer ver tudo esclarecido o mais rápido possível e acredita que os inquéritos já anunciados vão ajudar a perceber o que se passou em concreto.