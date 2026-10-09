Carro abalroado por comboio em Santarém corta circulação na Linha da Beira Baixa

Carro abalroado por comboio em Santarém corta circulação na Linha da Beira Baixa

Um carro foi abalroado por um comboio, na noite desta quinta-feira, em Vila Nova da Barquinha, no distrito de Santarém.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: João Marques - RTP

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A circulação ferroviária está de momento cortada nos dois sentidos.

Ao que a RTP conseguiu apurar, a viatura ligeira ficou debaixo da locomotiva e as equipas de socorro estão ainda em manobras de desencarceramento.

O incidente aconteceu numa passagem de nível perto de Constância.

Estão no local cerca de 30 operacionais e 13 viaturas.

Segundo o oficial de operações ao comando nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Elísio Pereira, o acidente deixou uma vítima, mas "ainda não é possível confirmar o estado em que se encontra".

Ouvido pela agência Lusa, avançou ainda que a vítima "será o condutor do veículo ligeiro de passageiros", que atravessava a linha numa passagem de nível na freguesia de Praia do Ribatejo.

Elísio Pereira assegurou que os 117 passageiros que viajavam no comboio estão bem e já foram transferidos para autocarros, seguindo viagem para o seu destino.

c/ Lusa
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