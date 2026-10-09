Carro abalroado por comboio em Santarém corta circulação na Linha da Beira Baixa

Estão no local cerca de 30 operacionais e 13 viaturas.





Segundo o oficial de operações ao comando nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Elísio Pereira, o acidente deixou uma vítima, mas "ainda não é possível confirmar o estado em que se encontra".



Ouvido pela agência Lusa, avançou ainda que a vítima "será o condutor do veículo ligeiro de passageiros", que atravessava a linha numa passagem de nível na freguesia de Praia do Ribatejo.





Elísio Pereira assegurou que os 117 passageiros que viajavam no comboio estão bem e já foram transferidos para autocarros, seguindo viagem para o seu destino.



c/ Lusa



A circulação ferroviária está de momento cortada nos dois sentidos.Ao que a RTP conseguiu apurar, a viatura ligeira ficou debaixo da locomotiva e as equipas de socorro estão ainda em manobras de desencarceramento.O incidente aconteceu numa passagem de nível perto de Constância.