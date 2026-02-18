Carro e corpos de casal desaparecido em Montemor-o-Velho retirados do rio

A viatura tinha sido captada por uma câmara de videovigilância no percurso entre Coimbra e Verride, no concelho de Montemo-o-Velho. As imagens ajudaram a GNR a delimitar o perímetro das buscas.





Ao que tudo indica, o casal estaria a caminho de uma consulta no hospital de Coimbra, mas a estrada por onde seguiram “não era o caminho provável”, segundo explicou o capitão Celso Marques, da GNR.

“Muito provavelmente o casal ter-se-á desorientado”, disse, garantindo que a estrada já estava cortada quando o casal passou por lá na semana passada.





O capitão da GNR adianta que vão decorrer investigações “para verificar de que forma é que a situação ocorreu”.

A viatura foi avistada por moradores num campo alagado às 7h30 desta quarta-feira, na Quinta do Seminário, em Soure.Apenas com a descida das águas foi possível encontrar a viatura, que esteve submersa numa zona afetada pelas cheias na bacia do Mondego.Os corpos foram retirados ao início da tarde e o carro foi puxado do leito do rio.O casal estava desaparecido desde terça-feira passada na sequência do mau tempo.