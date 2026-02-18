País
Carro e corpos de casal desaparecido em Montemor-o-Velho retirados do rio
Foi retirado do leito do rio o carro onde seguia o casal de idosos que foi encontrado sem vida esta quarta-feira, em Soure. O casal estava desaparecido desde a semana passada.
A viatura foi avistada por moradores num campo alagado às 7h30 desta quarta-feira, na Quinta do Seminário, em Soure.
Foi encontrada praticamente submersa e por isso foram chamados os mergulhadores ao local. Apenas com a descida das águas foi possível encontrar a viatura, que esteve submersa numa zona afetada pelas cheias na bacia do Mondego.
Os corpos foram retirados ao início da tarde e o carro foi puxado do leito do rio.
O casal estava desaparecido desde terça-feira passada na sequência do mau tempo. O casal, de 68 e 65 anos, residente em Verride, saiu de casa na terça-feira e não regressou, o que motivou o alerta de familiares pelas 19h45 de sexta-feira.
Foi encontrada praticamente submersa e por isso foram chamados os mergulhadores ao local. Apenas com a descida das águas foi possível encontrar a viatura, que esteve submersa numa zona afetada pelas cheias na bacia do Mondego.
Os corpos foram retirados ao início da tarde e o carro foi puxado do leito do rio.
O casal estava desaparecido desde terça-feira passada na sequência do mau tempo. O casal, de 68 e 65 anos, residente em Verride, saiu de casa na terça-feira e não regressou, o que motivou o alerta de familiares pelas 19h45 de sexta-feira.
A viatura tinha sido captada por uma câmara de videovigilância no percurso entre Coimbra e Verride, no concelho de Montemo-o-Velho. As imagens ajudaram a GNR a delimitar o perímetro das buscas.
Ao que tudo indica, o casal estaria a caminho de uma consulta no hospital de Coimbra, mas a estrada por onde seguiram “não era o caminho provável”, segundo explicou o capitão Celso Marques, da GNR.
“Muito provavelmente o casal ter-se-á desorientado”, disse, garantindo que a estrada já estava cortada quando o casal passou por lá na semana passada.
O capitão da GNR adianta que vão decorrer investigações “para verificar de que forma é que a situação ocorreu”.
Tópicos