O objetivo é que a Inspeção-Geral da Administração Interna investigue todos os elementos do processo de homologação, certificação, legalização e registo de 81 carros de bombeiros entregues pelo próprio governo, ao abrigo do PRR.



A abertura deste inquérito surge depois da notícia de anomalias em todos os carros ter sido avançada na RTP.



Uma investigação feita após um acidente com um veículo da corporação de Odemira, em que morreu um bombeiro e quatro ficaram feridos.