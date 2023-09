Carros fora da porta da escola. Cidadãos por Lisboa levam proposta a votação na Câmara

Isto acontece um ano depois da recomendação aprovada por maioria na Assembleia Municipal de Lisboa, para que neste ano letivo já pudesse haver um aumento do número de ruas pedonais junto às escolas sob gestão do município.Os Cidadãos por Lisboa recomendam que se siga um levantamento das creches, jardins de infância e escolas do ensino básico do 1,º ciclo e que avancem projetos piloto para criar ruas pedonais. O objetivo é perceber a dinâmica que podem gerar na comunidade escolar.

A Antena 1 já pediu à Câmara de Lisboa esclarecimentos, questionando se a autarquia pretende seguir a recomendação da Assembleia Municipal de Lisboa, mas até agora sem resposta.