"Carrossel do IVA". Operação lança 250 buscas com dezenas de mandados de detenção

A investigação incide sobre o denominado "carrossel do IVA" no negócio de compra e venda de telemóveis. O Estado, suspeitam os investigadores, terá sido lesado em mais de 120 milhões de euros.







Procuradoria Europeia, PJ e Autoridade Tributária deverão prestar mais esclarecimentos em conferência de imprensa no término da Operação.



(em atualização)Foi desencadeada esta quarta-feira, em Portugal, uma das maiores operações contra o crime económico levadas a cabo pela Procuradoria Europeia. São dois os inquéritos em curso. A coordenação cabe à Diretoria do Norte da Polícia Judiciária. Foram emitidos mais de 40 mandados de detenção.As buscas decorrem em cerca de 150 empresas, 50 contabilistas e uma dezena de escritórios de advogados.Sob a lupa dos investigadores estãoOs detidos serão encaminhados para Lisboa, onde deverão ser presentes, na quinta-feira, ao Tribunal Central de Investigação Criminal.