País
"Carrossel do IVA". Operação lança 250 buscas com dezenas de mandados de detenção
A investigação incide sobre o denominado "carrossel do IVA" no negócio de compra e venda de telemóveis. O Estado português terá sido lesado em mais de 120 milhões de euros.
(em atualização)
Foi desencadeada esta quarta-feira, em Portugal, uma das maiores operações contra o crime económico levadas a cabo pela Procuradoria Europeia. São dois os inquéritos em curso. A coordenação cabe à Diretoria do Norte da Polícia Judiciária. Foram emitidos mais de 40 mandados de detenção.
As diligências envolvem 700 elementos da PJ, mais de 200 da Autoridade Tributária e dezenas de militares da GNR, o que perfaz perto de um milhar de operacionais no terreno. A investigação incide sobre o denominado "carrossel do IVA" no negócio de compra e venda de telemóveis. O Estado, suspeitam os investigadores, terá sido lesado em mais de 120 milhões de euros.
As buscas decorrem em cerca de 150 empresas, 50 contabilistas e uma dezena de escritórios de advogados. A maioria visa a região norte, mas há movimentações em praticamente todo o país, incluindo Lisboa.
Sob a lupa dos investigadores estão suspeitas de corrupção, fraude fiscal, associação criminosa e branqueamento de capitais. Os detidos serão encaminhados para Lisboa, onde deverão ser presentes, na quinta-feira, ao Tribunal Central de Investigação Criminal.
Foi desencadeada esta quarta-feira, em Portugal, uma das maiores operações contra o crime económico levadas a cabo pela Procuradoria Europeia. São dois os inquéritos em curso. A coordenação cabe à Diretoria do Norte da Polícia Judiciária. Foram emitidos mais de 40 mandados de detenção.
As diligências envolvem 700 elementos da PJ, mais de 200 da Autoridade Tributária e dezenas de militares da GNR, o que perfaz perto de um milhar de operacionais no terreno. A investigação incide sobre o denominado "carrossel do IVA" no negócio de compra e venda de telemóveis. O Estado, suspeitam os investigadores, terá sido lesado em mais de 120 milhões de euros.
As buscas decorrem em cerca de 150 empresas, 50 contabilistas e uma dezena de escritórios de advogados. A maioria visa a região norte, mas há movimentações em praticamente todo o país, incluindo Lisboa.
Sob a lupa dos investigadores estão suspeitas de corrupção, fraude fiscal, associação criminosa e branqueamento de capitais. Os detidos serão encaminhados para Lisboa, onde deverão ser presentes, na quinta-feira, ao Tribunal Central de Investigação Criminal.
Procuradoria Europeia, PJ e Autoridade Tributária deverão prestar mais esclarecimentos em conferência de imprensa no término da Operação.