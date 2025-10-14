Carruagem soltou-se num comboio Intercidades entre Lisboa e Faro

Este episódio foi noticiado pelo Público e confirmado à Antena 1 por fonte oficial da CP - Comboios de Portugal.





Houve uma quebra nos engates, palavra que é usada no universo ferroviário, explica uma fonte interna, para descrever o sistema de ferro que junta locomotivas e carruagens.





Neste caso, o problema foi entre duas carruagens. O comboio saiu de Lisboa-Oriente às 14h02 e tinha chegada prevista a Faro às 17h35.



O problema deu-se entre as estações de Grândola e Canal Caveira, escreve o Público, mas os protocolos funcionaram com o comboio a parar automaticamente na altura em que o engate quebrou.



O Intercidades acabou por ser resgatado por um comboio de mercadorias da Medway que estava perto do local. O jornal conta que teve de largar os vagões na viagem que fazia entre Setúbal e as minas de Neves Corvo para depois engatar as locomotivas ao comboio e levá-lo até à estação de Grândola.



Fonte oficial da CP diz à Antena 1 que os passageiros da carruagem que se soltou foram redistribuídos pelas restantes carruagens, visto que o comboio não estava cheio. O Intercidades seguiu depois viagem.



Segundo o Público, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) está a recolher informação sobre este incidente, abrindo uma análise preliminar.



