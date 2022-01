Carta à ONU. Defesa de João Rendeiro denuncia condições "desumanas"

A advogada de João Rendeiro denunciou à ONU as condições a que o ex-banqueiro está sujeito na prisão na África do Sul. No documento a que a RTP teve acesso, a defesa considerou a situação uma bomba relógio e disse que o antigo presidente do BPP foi alvo de tentativas de extorsão.