Carta aberta PS. Ex-governantes e deputados condenam demolições

Parte de ex-governantes e deputados do PS lançaram uma carta aberta, manifestando "profunda indignação e preocupação" com "a demolição do teto de dezenas de famílias", autorizada por autarcas socialistas.

Com o título "sobre a demolição de princípios e de barracas", a missiva foi lançada por sete ex-governantes, três deputados e dois ex-eurodeputados.



Entre eles estão, por exemplo, o antigo ministro da Educação João Costa, bem como António Mendonça Mendes e Isabel Moreira.



Todos apelam à mobilização das estruturas do PS para que reflitam sobre estas práticas e defendam com coerência os valores que definem o partido. Sublinham que a "política socialista começa pelas pessoas, nunca contra elas".