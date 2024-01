Foto: António Pedro Santos - Lusa

Carlos Cortes é um dos signatários de um artigo de opinião publicado, esta terça-feira, no jornal Público. Um texto assinado por dezenas de médicos e antigos responsáveis na área da saúde, como Francisco George, Manuel Sobrinho Simões ou Miguel Guimarães. Alertam para as consequências da degradação acelerada do Serviço Nacional de Saúde.