Carta de Lisboa condena violações dos direitos humanos, rejeita violência ou terrorismo e apoia Palestina
Foto: Comunidadeislamica.pt/
Condenar as violações dos direitos humanos no mundo, apoiar a Palestina e rejeitar todas as forma de violência ou terrorismo. Estes são alguns dos pontos que saíram este sábado da Carta de Lisboa, redigida no encerramento da terceira Conferência Islâmica dos Países de Língua Portuguesa.
A próxima Conferência Islâmica dos Países de Língua Portuguesa vai acontecer em Novembro do próximo ano, no Brasil, em São Paulo.