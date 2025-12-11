Cartazes, panos e caixotes do lixo queimados em frente à Assembleia da República





Um grupo de manifestantes queimou panos, cartazes e atirou pedras em frente à Assembleia da República. Um homem que tentou subir a escadaria acabou por ser detido pela Polícia de Segurança Pública.





A Polícia de intervenção mantém-se no topo da escadia do Parlamento.





Manifestação em São Bento e nos Aliados





O sindicalista lamenta que o chefe do governo "viva numa realidade própria" sugerindo a Luís Montenegro para conhecer a realidade", ou seja, para ver "a participação massiva de mais de 3 milhões de trabalhadores nesta greve geral".



Na cidade do Porto centenas de pessoas manifestam-se na Avenida dos Aliados, onde o trânsito está condicionado.





Em Lisboa os manifestantes saíram do Rossio por volta das 14h35 e já estão em frente à Assembleia da República.Durante a tarde nas ruas da capital ouviram-se palavras de ordem contra as propostas do executivo e nos cartazes leram-se slogans como "O ataque é brutal, a greve é geral", "Não vamos desistir, o pacote é para cair", "O pacote laboral é encomenda do patrão", "Salários de miséria, rendas a subir! O povo não aguenta — está na hora de agir"No desfile, entrevistado pela RTP, o Secretário Geral da CGTP, Tiago Oliveira afirmou "está aqui o mundo do trabalho" pedindo ao Primeiro-ministro para olhar para a manifestação expressiva no centro da capital.