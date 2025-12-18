Cartazes polémicos. Ventura assume responsabilidade em tribunal

Foto: João Relvas - Lusa

Os cartazes fazem parte da candidatura presidencial de André Ventura e foram afixados na Moita.



No passado dia 10 de novembro, seis pessoas apresentaram queixa contra o líder do partido Chega, bem como um pedido para fossem retirados os outdoors.



Ventura garantiu que vai cumprir a decisão do tribunal e assumiu a total responsabilidade pelo texto e imagem escolhidos.



O tribunal decide na sexta-feira se os cartazes serão retirados.