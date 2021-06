Carteiros dos CTT cumprem greve parcial em Marco de Canaveses

Segundo um comunicado do Sindicato Independente dos Correios, Telecomunicações, Transportes e Expresso de Portugal, a greve está a acontecer entre as 08:00 e as 10:00 e constitui "o culminar de um clima de instabilidade laboral que se tem vivido nos últimos meses nos CTT, onde a administração tem um comportamento autista, não respondendo em tempo útil aos trabalhadores, e desvalorizado as suas preocupações relativamente às condições de trabalho depauperadas".

Segundo o comunicado, falta à empresa "contratar recursos humanos necessários para colmatar o período de férias e assim manter a qualidade de serviço exigível pelo contrato de concessão do Serviço Postal Universal".

O sindicato considera que os CTT não têm cumprido "nenhum dos indicadores de medição de qualidade utilizados pelo regulador, ANACOM.

"Face a este cenário, é imperativo que o Estado assuma o controle público dos CTT, um anseio antigo dos trabalhadores", sublinhando-se no comunicado que se trata de "uma revindicação incontornável para a paz social dos CTT".