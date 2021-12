Casa Aberta. Maiores de 63 anos podem vacinar-se sem marcação

As pessoas com 55 anos ou mais podem, a partir desta quinta-feira, agendar o reforço da vacina contra a covid-19. Os centros de vacinação funcionam na modalidade Casa Aberta para maiores de 63 anos e também para pessoas com 40 anos ou mais que receberam a vacina de dose única da Janssen.