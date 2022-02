Casa da Vivência Judaica de Gouveia é ponto de partida para visita ao território

Segundo Luís Tadeu, o município faz parte da Rede de Judiarias, pois possui património judaico em Gouveia e nas freguesias de Nabais, Melo e Folgosinho, mas faltava um espaço que fosse "o ponto de partida para uma visitação" pelo concelho.

"Faltava-nos um espaço em que pudéssemos acolher um conjunto de património que estava disperso em vários locais de Gouveia e que permitisse que os apreciadores deste tipo de património pudessem encontrar num espaço o ponto de partida para uma visitação no território", disse o presidente do município de Gouveia, localizado na Serra da Estrela.

A Casa da Vivência Judaica foi inaugurada no dia 01, quando Gouveia comemorou o 34.º aniversário da sua elevação a cidade.

No âmbito do projeto foram requalificados dois imóveis no Bairro do Castelo, um bairro histórico da cidade de Gouveia, onde existiu uma Judiaria.

A Casa da Vivência Judaica pretende "ser o princípio de um percurso de visitação no concelho, sempre com o mesmo motivo: o património judaico", reforçou Luís Tadeu.

"Hoje, uma pessoa que vá a Gouveia, que tenha interesse no património judaico, vai à Casa da Vivência Judaica e tem, no fundo, a introdução àquilo que existe no território e que pode ir visitar nas diferentes freguesias, cada uma com o seu património próprio", explicou.

Após entrar no edifício, onde foram investidos mais de 83 mil euros, "o visitante é conduzido a efetuar um percurso de visitação que percorre o concelho a propósito do património judaico, mas vai tomar conhecimento de outro património e de outras riquezas do território", como, por exemplo, ao nível ambiental e gastronómico.

"É uma rota de visitação e, com a Casa da Vivência Judaica, temos o ponto de partida", rematou o autarca.

Na Casa da Vivência Judaica de Gouveia encontram-se "artefactos e objetos, bem como uma peça extremamente rara, única e completa, da última sinagoga da Península Ibérica", segundo o arqueólogo municipal Joel Correia.

"A própria casa tem identificações judaicas, como as cruzes na porta, integrando, a própria recuperação do imóvel, a realidade cultural judaica", explicou o arqueólogo, citado numa nota do município de Gouveia.