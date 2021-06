Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro vai ter nova sede em Lisboa

O projeto foi desenhado por um arquiteto transmontano e vai reproduzir caraterísticas daquela região, com a utilização de xisto e granito. Prevê-se um custo de cerca de um milhão de euros.





A mais antiga Casa regional com sede em Lisboa representa 38 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu e Guarda.As atuais instalações da Casa de Trás-os-Montes são num terceiro andar de um prédio no Campo Pequeno, mas tornaram-se pequenas para a instituição poder desenvolver as suas atividades. A repórter Arlinda Brandão leva-nos até esta Associação criada em 1905 e que já sonha com a nova sede.