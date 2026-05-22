País
Casal que abandonou os dois irmãos em Alcácer do Sal é hoje presente a tribunal
Em causa está o crime de abandono e de violência doméstica. No entanto, o casal terá ainda que ser presente ao Tribunal da Relação, que vai decidir a extradição dos cidadãos franceses.
As primeiras diligências decorrem esta tarde no Tribunal de Setúbal.
Mãe e padrasto dos menores foram detidos esta quinta-feira em Fátima. Estavam sentados na esplanada de um café e o alerta foi dado por um popular.
O pai das crianças já está a caminho de Portugal. Terá de comprovar que tem condições para ficar com a tutela dos filhos.
Entretanto, a GNR avançou à RTP que há dois processos em França relacionados com a mãe das crianças.
Um diz respeito às responsabilidades de poder parental, entre pai e mãe.
O outro está relacionado com o alegado abandono de um outro filho de 16 anos em França
No entanto, as autoridades francesas garantem que as duas crianças não estavam sinalizadas pela proteção de menores.
A RTP apurou que o padrasto foi condenado num processo antigo, de 2010, de violência doméstica contra a primeira mulher.
É um antigo polícia francês. Saiu da gendarmerie depois de uma longa depressão e depois e comportamentos menos ajustados.
Terá conhecido a mãe dos meninos há poucos meses. O pai dos menores, não gostando de alguns comportamentos do novo companheiro da mãe, apresentou um recurso a atribuição do poder paternal, pedindo que os meninos fossem viver com ele.