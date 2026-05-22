Casal que abandonou os dois irmãos em Alcácer do Sal é hoje presente a tribunal

Casal que abandonou os dois irmãos em Alcácer do Sal é hoje presente a tribunal

Em causa está o crime de abandono e de violência doméstica. No entanto, o casal terá ainda que ser presente ao Tribunal da Relação, que vai decidir a extradição dos cidadãos franceses.

RTP /

VER MAIS
As primeiras diligências decorrem esta tarde no Tribunal de Setúbal.

Mãe e padrasto dos menores foram detidos esta quinta-feira em Fátima. Estavam sentados na esplanada de um café e o alerta foi dado por um popular.

A Guarda Nacional Republicana esclareceu que o homem e a mulher são suspeitos de "violência doméstica e de exposição e abandono, relacionados com a ocorrência envolvendo duas crianças menores encontradas sozinhas junto à via pública no concelho de Alcácer do Sal". A GNR revelou que a mãe o padrasto não estão a colaborar com a justiça.


O pai das crianças já está a caminho de Portugal. Terá de comprovar que tem condições para ficar com a tutela dos filhos.

Entretanto, a GNR avançou à RTP que há dois processos em França relacionados com a mãe das crianças.

Um diz respeito às responsabilidades de poder parental, entre pai e mãe.

O outro está relacionado com o alegado abandono de um outro filho de 16 anos em França

No entanto, as autoridades francesas garantem que as duas crianças não estavam sinalizadas pela proteção de menores.

A RTP apurou que o padrasto foi condenado num processo antigo, de 2010, de violência doméstica contra a primeira mulher. 

É um antigo polícia francês. Saiu da gendarmerie depois de uma longa depressão e depois e comportamentos menos ajustados. 

Terá conhecido a mãe dos meninos há poucos meses. O pai dos menores, não gostando de alguns comportamentos do novo companheiro da mãe, apresentou um recurso a atribuição do poder paternal, pedindo que os meninos fossem viver com ele.

Artigos Relacionados

PUB
PUB