Casal que abandonou os dois irmãos em Alcácer do Sal é hoje presente a tribunal

As primeiras diligências decorrem esta tarde no Tribunal de Setúbal.





Mãe e padrasto dos menores foram detidos esta quinta-feira em Fátima. Estavam sentados na esplanada de um café e o alerta foi dado por um popular.





No entanto, as autoridades francesas garantem que as duas crianças não estavam sinalizadas pela proteção de menores.





A RTP apurou que o padrasto foi condenado num processo antigo, de 2010, de violência doméstica contra a primeira mulher.



É um antigo polícia francês. Saiu da gendarmerie depois de uma longa depressão e depois e comportamentos menos ajustados.



Terá conhecido a mãe dos meninos há poucos meses. O pai dos menores, não gostando de alguns comportamentos do novo companheiro da mãe, apresentou um recurso a atribuição do poder paternal, pedindo que os meninos fossem viver com ele.





A Guarda Nacional Republicana esclareceu que o homem e a mulher são suspeitos de "violência doméstica e de exposição e abandono, relacionados com a ocorrência envolvendo duas crianças menores encontradas sozinhas junto à via pública no concelho de Alcácer do Sal". A GNR revelou que a mãe o padrasto não estão a colaborar com a justiça.O pai das crianças já está a caminho de Portugal. Terá de comprovar que tem condições para ficar com a tutela dos filhos.Entretanto, a GNR avançou à RTP que há dois processos em França relacionados com a mãe das crianças.Um diz respeito às responsabilidades de poder parental, entre pai e mãe.O outro está relacionado com o alegado abandono de um outro filho de 16 anos em França