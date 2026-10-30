Casal suspeito de burla durante a pandemia no Reino Unido detido pela Judiciária

Os detidos, um homem com 41 anos e uma mulher com 42, são "suspeitos de terem abusado de subsídios governamentais destinados a apoiar financeiramente empregadores e trabalhadores durante a pandemia do coronavírus", refere a PJ em comunicado.

Segundo as autoridades, os suspeitos estavam envolvidos em "vários programas de manutenção de postos de trabalho e apoio ao rendimento dos trabalhadores por conta própria", tendo apresentado "mais de 300 pedidos fraudulentos, num valor superior a 1,5 milhões de libras esterlinas" (cerca de 1,8 milhões de euros).

"Os pedidos eram efetuados em nome de um cúmplice e depositados em contas bancárias em nome dos detidos, ou por eles controladas", refere a PJ.

O casal, procurado pelas autoridades do Reino Unido, é acusado também da posse de "bens de origem criminosa obtidos através das suas atividades fraudulentas" e incorrem numa pena de 14 anos de prisão.

Os dois detidos foram presentes para primeiro interrogatório no Tribunal da Relação de Lisboa, que ordenou a prisão preventiva e extradição.